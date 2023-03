La faîtière des écoles privées va rencontrer la cheffe du DIP

Une rencontre entre le Département de l’instruction publique (DIP) et l’Association genevoise des écoles privées (AGEP) aura finalement lieu. La faîtière avait tiré la sonnette d’alarme au début du mois face à la réforme que l’Etat veut mener et qui mettrait en danger la filière. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, l’AGEP dit avoir été «sollicitée dans l’urgence, et par texto» par la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta pour une rencontre, «alors qu’aucun dialogue préalable n’a existé durant dix ans».