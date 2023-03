Vaud: La fameuse «affaire Dittli» n’en était finalement pas une

Pour l’expert, l’âge de la jeune femme durant la période concernée, à savoir les années 2016 à 2021, la rend inattaquable. «Si on a plus de 30 ans, qu'on est célibataire et qu'on réside à deux endroits, on considère que c'est le canton où se trouve le travail qui fait foi, au détriment du canton de la famille. Mais, à l'inverse, si on a moins de 30 ans, la présomption veut que le domicile fiscal soit celui du canton où réside la famille, au détriment de celui où l'on travaille», détaille-t-il. Et la conseillère d’Etat avait effectivement moins de 30 ans à ce moment-là.