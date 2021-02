Berset traité de «dictateur» : La famille Blocher irrite dans son propre camp

Comparer le conseiller fédéral socialiste à un dictateur est dangereux en cette période de crise sanitaire, avertissent deux parlementaires UDC.

Le Schwytzois Alex Kuprecht, également UDC, s’est aussi désolidarisé des propos de la famille Blocher. «Ce n’est pas le moment de cibler des individus par des termes comme dictateur. Alain Berset n’est que l’un des sept conseillers fédéraux.» Et de rappeler qu’il avait déjà signalé à son parti, en décembre dernier, avoir du mal avec de telles attaques «inutiles alors que maintenant il s’agit de faire front.». Le politicien UDC estime que ce n’est pas l’heure de jouer avec les émotions et de mettre de l’huile sur le feu alors que de graves conséquences économiques et sociales se font ressentir. «Ça bouillonne dans le pays et il ne faudrait pas grand-chose pour qu’arrive soudainement quelque chose que tout le monde regretterait.»