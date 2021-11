Australie : La famille coincée dans le désert depuis des jours est sauvée

Une famille de Perth traversait le désert de Simpson lorsque des pluies torrentielles l’ont immobilisée et ont rendu l’intervention des secours impossible durant des jours.

Ori et Lindsey Zavros, un couple de Perth, et leurs deux jeunes enfants, traversaient le désert de Simpson, dans le centre de l’Australie, lorsque leur camping-car s’est embourbé après des pluies torrentielles.

Mais pendant des jours, les inondations ont rendu impossible toute mission de sauvetage, les autorités n’ayant pu que larguer un téléphone satellite, une radio longue portée, de la nourriture et de l’eau.

De violentes tempêtes ont balayé la région ces derniers jours, la ville désertique d’Alice Springs ayant reçu les plus fortes précipitations quotidiennes depuis 2001, transformant la Todd River, habituellement poussiéreuse, en un ruisseau tumultueux. La police avait averti la population.

Le temps instable a également déclenché des inondations et des alertes dans de grandes parties du sud et de l’est de l’Australie.

Ces dernières années, l’Australie a subi des sécheresses, des feux de forêt et des inondations de plus en plus extrêmes dus au changement climatique.