France : La famille de Dinah porte plainte pour «homicide involontaire»

Jeudi, les proches de l’adolescente qui s’est donné la mort à Mulhouse, en France, ont saisi la justice. La jeune fille était harcelée à l’école et avait choisi d’en finir, au début du mois d’octobre.

Cette plainte, signée par les parents et un frère de Dinah, a été adressée dans la journée au parquet de Mulhouse qui a déjà ouvert deux enquêtes pour harcèlement et recherche des causes de la mort. «C’est une plainte contre X, mais en deux parties, qui dénonce à la fois les faits commis par les élèves, et les faits commis par la direction du collège», a précisé à l’AFP Me Laure Boutron-Marmion, avocate de la famille.