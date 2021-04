États-Unis : La famille de George Floyd aux obsèques de Daunte Wright

Jeudi, à Minneapolis, se dérouleront les obsèques de Daunte Wright, un jeune noir tué le 11 avril par une policière blanche, qui a déclaré avoir confondu son arme de service avec son Taser.

Onde de choc

Les images, filmées par une passante, avaient provoqué une onde de choc aux États-Unis et dans le monde, et entraîné des manifestations historiques dénonçant le racisme et les violences policières. Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre mardi, un verdict historique dans ce genre d’affaires, et devrait être fixé sur sa peine début juin.