Diplomatie : La famille de Julian Assange demande de l’aide à l’Allemagne

Alors que Londres a signé le décret d’extradition de Julian Assange vers les États-Unis, sa famille demande à Berlin de faire pression sur Washington.

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi avoir signé le décret d’extradition vers les États-Unis de Julian Assange, qui va faire appel. L’Australien de 50 ans est poursuivi aux États-Unis, où il risque 175 ans de prison pour une fuite massive de documents confidentiels. Sa famille et ses partisans estiment qu’il a toujours été un journaliste et un défenseur des libertés de la presse et d’expression.

En prison depuis 3 ans

Son père et son frère demandent désormais à l’Allemagne de s’appuyer sur son influence au sein de l’Otan et de défendre la cause de leur proche lors de la région du G7 en Bavière (sud) à la fin du mois. «J’ai toujours considéré que ne rien faire était une forme d’approbation et de la complicité», a affirmé le père de Julian Assange, John Shipton.