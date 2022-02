Tir mortel sur un tournage : La famille de la victime porte plainte contre Alec Baldwin

L’avocat du mari et du fils de Halyna Hutchins, tuée par une balle sortie d’un revolver manipulé par le célèbre acteur, critique les mesures d’économie et a annoncé demander des indemnités «substantielles».

Brian Panish, avocat de l’époux et du fils de Halyna Hutchins, a critiqué le «comportement dangereux» d’Alec Baldwin.

La famille d’une cinéaste tuée par le tir accidentel d’un revolver sur le tournage du western «Rust» a porté plainte, mardi, contre l’acteur Alec Baldwin, réclamant des dommages et intérêts «substantiels», ont annoncé ses avocats. Au moment du drame, le 21 octobre, dans un ranch de Santa Fe (Nouveau-Mexique), Alec Baldwin manipulait un revolver tandis qu’il travaillait une scène avec la directrice de la photographie, Halyna Hutchins. On lui avait présenté l’arme comme étant inoffensive, car elle était censée ne contenir que des balles factices, mais le coup était parti, blessant mortellement la cinéaste de 42 ans.

Brian Panish, qui représente l’époux et le fils de Halyna Hutchins, a notamment mis en cause, lors d’une conférence de presse, mardi, le «comportement dangereux» d’Alec Baldwin. Il a aussi accusé les mesures d’économie décidées par l’acteur et les autres producteurs du western à petit budget d’avoir abouti à la mort de Halyna Hutchins.