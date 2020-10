Attentat de Nice : La famille de l’assaillant est hébétée

La mère et le frère de l’auteur présumé de l’attaque peinent à croire que Brahim, qui gaspillait l’argent du foyer en alcool et en drogue, ait tué trois chrétiens vendredi.

Kmar, à droite, la mère et Yacine, un des nombreux frères de l’assaillant présumé.

«Ce n’est pas normal», répète son frère Yassine, peinant à croire et à comprendre comment Brahim Issaoui, âgé d’à peine 21 ans, pourrait en être arrivé là.

Né dans une famille nombreuse comptant huit filles et trois fils, il habitait avec ses parents dans une maison simple sans enduit, sur une rue défoncée d’un quartier populaire près d’une zone industrielle à la périphérie de la ville côtière de Sfax.

Échoppe informelle

Après avoir mis de l’argent de côté, il avait lancé un petit débit d’essence informel, comme on en trouve dans de nombreuses localités de Tunisie où la plupart de l’activité économique se fait en marge du système officiel.

Selon ses proches, le jeune homme s’était tourné vers la religion et isolé ces dernières années.

«Cela fait à peu près deux ans et demi qu’il fait la prière. Il allait du travail à la maison, ne sortait pas et ne se mélangeait pas avec les autres», détaille la mère.

Auparavant, «il buvait de l’alcool et consommait de la drogue. Je lui disais Nous sommes nécessiteux, et toi tu gaspilles de l’argent? Il répondait Si Dieu le veut, il va m’orienter vers le bon chemin, ça me regarde, poursuit-elle.