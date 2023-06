La famille de Lindsay porte plainte contre le rectorat et Facebook

Betty et François, la mère et le beau-père de Lindsay, dénoncent l’«inertie des pouvoirs publics, qui semblent se foutre complètement du fait qu’une gamine de 13 ans se soit pendue et que des parents qui alertaient pendant des mois se soient retrouvés complètement abandonnés».

Enquête administrative

«J’ai tout essayé, j’ai tout fait, on n’a pas été aidés, on a été lâchés, complètement, aucun soutien, ni avant, ni pendant, ni après», a déclaré la mère de Lindsay, Betty. «Si on avait été aidés, si on avait été soutenus, je suis sûre que ma fille serait parmi nous.»