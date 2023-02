Rebel Wilson: La famille de sa copine a du mal à accepter leur relation

Rebel Wilson : «La famille de ma copine a du mal à accepter notre relation»

Interviewée dans le podcast «Life Uncut», l’actrice de 42 ans, qui a perdu beaucoup de poids, a révélé que sa famille l’avait soutenue quand elle a révélé son homosexualité. Et ses proches sont ravis de la savoir heureuse avec Ramona. En revanche, du côté de la dulcinée de la star devenue mère, ce n’est pas le même son de cloche. «La famille de Ramona n’a pas été aussi ouverte que la mienne concernant notre relation, a confié l’Australienne. Et comme notre histoire a été médiatisée, ça a été bien plus dur à vivre pour Ramona que pour moi, parce qu’elle n’a jamais été sous les feux des projecteurs. C’est tellement triste de voir ce qu’il s’est passé avec sa famille à cause de ça. Espérons que les choses changeront.»