Etats-Unis : La famille de Malcolm X veut la réouverture de l’enquête

Un témoignage mettrait en lumière le rôle joué par la police et le FBI dans la mort de l’activiste Malcolm X, abattu il y a 55 ans. Sa famille demande que l’enquête en tienne compte.

Les filles de l’activiste afro-américain Malcolm X ont demandé la réouverture de l’enquête sur son meurtre à la lumière d’un nouveau témoignage mettant en cause la police de New York et le FBI. Contacté dimanche par l’AFP, un porte-parole du procureur de Manhattan a indiqué que «l’examen» du dossier était «en cours».