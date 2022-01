Etats-Unis – La famille de Martin Luther King rejoint l’appel à réformer le système électoral

États-Unis : La famille de Martin Luther King rejoint l’appel à réformer le système électoral

Des membres de la famille de Martin Luther King Jr ont pris part lundi aux manifestations à Washington pour demander au Congrès d’adopter une réforme du droit de vote.

Le fils du célèbre révérend, Martin Luther King III, a pris la parole lors de la marche, avertissant que de nombreux États «ont adopté des lois qui rendent le vote plus difficile», plus d’un demi-siècle après les discours historiques de son père. Les participants à la marche de lundi ont fait écho aux demandes formulées par Martin Luther King il y a plus de 60 ans en scandant: «Que voulons-nous? Le droit de vote! Quand le voulons-nous? Maintenant!»