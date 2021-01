Robotique : La famille de robots s’éclate sur la piste de danse

La firme Boston Dynamics a réuni ses spécimens pour une chorégraphie menée à un train d’enfer.

Et si c’était finalement leur vocation? L’humanoïde Atlas, le robot chien Spot et l’automate manutentionnaire Handle ont été réunis pour danse sur le hit «Do You Love Me» du groupe «The Contours». Les trois acolytes font étalage de leurs aptitudes à courir, sauter et virevolter avec maîtrise. Le robot Spot avait déjà montré par le passé sa souplesse dans l’exécution de pas danse et Atlas sa capacité de réussir un backflip.