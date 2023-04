Violences policières: La famille de Tyre Nichols porte plainte contre la ville de Memphis

La famille de Tyre Nichols, un jeune Afro-Américain mort après avoir été violemment passé à tabac par des policiers, a porté plainte mercredi contre la ville et la police de Memphis, à qui elle réclame 550 millions de dollars.

Les cinq agents impliqués, eux aussi noirs, sont également visés par la plainte. Début janvier, la vidéo choquante de la brutale interpellation du jeune homme avait été diffusée sur les plus grandes chaînes télévisées.

«Le passage à tabac sauvage de Tyre Nichols était le résultat direct et prévisible des politiques, pratiques et décisions inconstitutionnelles de la ville de Memphis et de la cheffe (de la police Cerelyn) Davis», ont affirmé dans un communiqué les avocats de la famille du jeune homme décédé à 29 ans.