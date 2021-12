Freeride – La famille de Yann Rausis l’accompagne en musique dans son film

Les deux femmes ont en effet accompagné musicalement les lignes tracées par le freerider dans son projet « From Source » . Un groupe de stoner rock anime la première partie, avant de laisser place à une musique plus douce.

« Cette chanson intitulée « Sans peur et sans remords » a été écrite par ma mère il y a plus de 20 ans et elle est chantée par ma grand-mère, raconte le Valaisan. J’ai décidé de monter mes images de freeride sur cette musique et de rendre ainsi hommage à l’art familial. »

Deux univers opposés

Le film de 13 minutes se veut « expérimental et artistique » . « L’idée, c’est de transmettre les impressions mystiques que je ressens en montagne , entouré de la nature et des éléments », précise le skieur valaisan.

Déjà trois fois primé et sélectionné dans plus de 12 festivals de film s de freeride, le projet de Yann Rausis marque-t-il la fin de sa carrière sportive de 28 ans ? « Disons que je mets la partie compétition en pause pour une durée indéterminée, répond le freerider aux deux podiums sur le World Tour. J’aimerais être plus libre l’hiver, mieux maîtriser mon agenda et aller plus loin dans la production de films ».