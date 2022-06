Bâle : La famille des léopards des neiges s’agrandit puissance trois

Rangi, une femelle léopard des neiges du Zoo de Bâle a donné naissance à des triplés. Les rejetons se portent à merveille.

Tamani, Taruna et Tarim, sont venus au monde le 9 mai dernier au Zoo de Bâle. Le petit mâle et les deux petites femelles léopard des neiges sont restés durant sept semaines à l’abri des regards, sauf celui de leur maman, Rangi. Depuis peu, les visiteurs du parc animalier peuvent les apercevoir, même s’ils ne s’aventurent pas très loin de leur mère.