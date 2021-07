Suisse : La famille des saïmiris s’agrandit au Zoo de Bâle

Neuf singes écureuils sont nés au parc animalier bâlois, annonce mercredi ce dernier. L’un des petits est mort, mais les autres font le bonheur des visiteurs.

Trois espèces sur sept sont menacées

Bien que l’espèce ne soit pas en danger, elle est un ambassadeur pour son habitat et les espèces apparentées. Sur les sept espèces de singes écureuils, trois sont menacées, et toutes voient leurs populations décliner. Le programme coordonné à Bâle vise donc à maintenir une diversité génétique aussi élevée que possible afin de garantir la santé des populations des zoos et des réserves.