Heureux événement : La famille du frère de Nabilla va s’agrandir

Tarek Benattia et son épouse Camélia attendent leur deuxième enfant.

Tarek Benattia, candidat de téléréalité révélé par «Allô Nabilla» et dont la rumeur dit qu’il participera à «Mamans et célèbres», a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. «Nous serons bientôt quatre. Dieu nous offre un deuxième cadeau, pour notre plus grand bonheur», a écrit le frère de la starlette Nabilla, qui vit un dernier trimestre de grossesse compliqué.