États-Unis : La famille d’un Noir tué par la police obtient 10 millions de dollars

La mairie de la ville de Colombus a accepté de dédommager les proches d’Andre Hill, un Afro-Américain abattu en décembre 2020 par un policier blanc.

Pour mettre fin à des poursuites au civil, la mairie a «accepté une solution financière avec la famille et de renommer» un gymnase de quartier en mémoire d’Andre Hill, a déclaré dans un communiqué Me Ben Crump, qui représente de nombreuses victimes noires de violences policières.

Des dédommagements aux montants astronomiques

Selon les images filmées par la caméra-piéton d’Adam Coy, le quadragénaire noir s’était approché du policier avec un portable dans la main gauche, son autre main restant invisible. Quelques secondes plus tard, l’agent avait fait feu et Andre Hill s’était effondré.

Le drame avait suscité une forte émotion à Colombus, où la police avait déjà abattu un homme noir trois semaines plus tôt, et plus largement aux États-Unis, traversés par un vif débat sur les forces de l’ordre et le racisme depuis la mort de George Floyd, le 25 mai 2020 à Minneapolis.