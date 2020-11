États-Unis : La famille d’une Ougandaise décapitée dans un parc national réclame 247 millions de francs

L’Ougandaise Esther Nakajjigo a été décapitée par une barrière poussée par le vent sur une route du parc national des Arches, en juin dans l’Utah.

Une jeune militante ougandaise célèbre dans son pays a été tuée dans un accident dans un parc national de l’ouest des États-Unis et sa famille, dont son époux français, réclament à présent 270 millions de dollars (247 millions de francs) de dommages et intérêts.

«Ce qu’il a vu et subi ce jour-là, je ne peux même pas l’imaginer», a lancé Deborah Chang, avocate qui représente le veuf et la famille Nakajjigo. «L’extrémité de la barrière a empalé la voiture comme une lance, et littéralement décapité la jeune mariée sous ses yeux», a-t-elle poursuivi.

Esther Nakajjigo était très en vue en Ouganda. Elle était impliquée dans de nombreux projets philanthropiques, notamment pour l’éducation des jeunes filles et la lutte contre les grossesses précoces, et avait créé deux émissions de télévision pour soutenir la cause des femmes. Elle était venue à Denver pour étudier et y avait rencontré Ludovic Michaud en 2019. Sollicité par l’AFP, le service des parcs nationaux n’avait pas réagi vendredi.