Hockey sur glace: La famille Josi fait le spectacle

Avec ses 20 buts et ses 68 passes (avant le match face à Calgary), Roman Josi réalise une saison de rêve. Lorsqu’il est sur la glace, il attire tous les regards des fans des Nashville Predators et met le feu à la Bridgestone Arena. Et chez les Josi on travaille en famille, puisque l’entourage proche du joueur suisse se charge de mettre de l’animation dans les tribunes.