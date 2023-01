Football : La famille Messi prend du bon temps à Crans-Montana

Laissé au repos par le Paris Saint-Germain, le septuple Ballon d’or a été aperçu dans la station valaisanne avec femme et enfants.

Lionel Messi et sa famille ont profité de l’air frais de la montagne.

Lionel Messi de passage en Valais. Non, il ne s’agit pas d’un canular. La star argentine s’est rendue à Crans-Montana ce mardi, accompagnée de son épouse, Antonella Roccuzzo, et leurs trois enfants Thiago (10 ans), Mateo (7 ans) et Ciro (4 ans), afin de profiter de l’air frais de la montagne.