Royaume-Uni : «La famille n’avait aucune idée du danger qu’elle courait»

Deux adultes et un enfant avaient installé leur tente au bord d’une falaise haute de 85 mètres, sur une parcelle de terre visiblement instable, samedi dans le North Yorkshire.

Une petite famille britannique adepte de camping a jugé opportun d’installer sa tente au bord d’une falaise de 85 mètres de haut, samedi dans le North Yorkshire. Comme on peut le voir sur des photos, les deux adultes et leur enfant avaient en plus établi leur camp sur une parcelle de terre qui semblait s’être partiellement détachée. Inquiet, un promeneur a alerté la garde côtière, rapporte «The Independent».