Mort d'un livreur en France

La famille réclame la suspension des policiers

Les proches de Cédric C., mort en janvier après avoir été plaqué au sol par les forces de l’ordre, ont interpellé le président Emmanuel Macron.

La famille d'un homme de 42 ans mort lors d'une interpellation en janvier à Paris a demandé mardi au gouvernement français la suspension des policiers mis en cause, à l'heure où des manifestations dénonçant les violences policières ont rassemblé des milliers de personnes dans le pays.

Le 3 janvier, Cédric C., un livreur en scooter, avait été victime d'un malaise cardiaque aux abords de la Tour Eiffel dans la capitale française après avoir été plaqué au sol, casque sur la tête, par trois policiers au terme d'un contrôle routier tendu, filmé par une quatrième fonctionnaire de police.

Surpris et catastrophé

Mais lundi, l'affaire est revenue au coeur de l'actualité en France après des révélations issues de l'expertise judiciaire. Lors de sa mise au sol et de son menottage par les policiers, Cédric C. a déclaré «J'étouffe», à sept reprises.

«M. C. était en train de résister à son interpellation, et c'est dans la lutte qu'il a tenu ses propos, à côté d'une voie de circulation, les quais de Seine, avec des bruits environnants et les bruits de la lutte: les policiers ne les ont pas entendus», a affirmé à l'AFP Thibault de Montbrial, avocat de deux d'entre eux.