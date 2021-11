Documentaire explosif : La famille royale fulmine contre la BBC

Après la diffusion lundi soir d’un documentaire sur lequel ils n’ont pas eu droit de regard, la reine, son fils et son petit-fils menacent de boycotter la chaîne nationale.

«Ne jamais se plaindre, ne jamais s’expliquer.» La famille royale britannique a mis entre parenthèses la fameuse devise de la reine Elizabeth II, le temps de publier un communiqué que le «Daily Mail» qualifie d’«extraordinaire». Lundi soir, Buckingham Palace (la reine), Kensington Palace (William et Kate) et Clarence House (Charles et Camilla) ont fait part de leur «déception» après la diffusion, sur la BBC, du premier volet d’un documentaire consacré à William et Harry. La famille royale dit regretter que la chaîne ait choisi de diffuser des allégations entourant le départ des Sussex sans lui accorder un droit de regard.