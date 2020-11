Le ciel est tombé sur la Crète. En début de semaine, un orage a dévasté le site de la Lyttos Beach Tennis Academy, qui accueille un tournoi ITF 15’000 dollars féminin sur terre battue, et un ITF 15’000 dollars masculin sur dur.

Le court central appelé «Stefanos Tsitsipas» a littéralement été transformé en piscine. Le frère aîné du No 6 mondial, Petros Tsitsipas (28 ans et ATP 1023), a préféré positiver et s’est fabriqué une séance de «tennis piscine», relayée par RMC Sport.