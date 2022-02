Valais – «La famille veut pouvoir faire son deuil»

Les faits se sont déroulés de nuit, vers 20 h. Un agriculteur vaudois, transportant trois veaux dans une remorque, a percuté, par l’arrière, le véhicule de la future victime circulant à 80 km/h. Le prévenu qui tapait sur son portable en roulant à 105 km/h (vitesse limitée à 80 km/h pour un véhicule avec remorque) n’a aperçu que tardivement l’automobile devant lui et l’a heurté. Cette dernière a dérapé puis s’est immobilisée, feux éteints. Le conducteur vaudois a quant à lui pu rejoindre la bande d’arrêt d’urgence.

Quelques instants plus tard, un automobiliste valaisan, circulant à 115 km/h selon les experts sur un tronçon limité à 120 km/h, n’a pas vu le véhicule accidenté et l’a percuté de plein fouet. Ce second impact a causé le décès du Fribourgeois de 61 ans. Dans l’enchaînement, son véhicule a encore été embouti par deux fois.