Somalie : La famine généralisée pour l’instant évitée grâce aux aides

Un danger loin d’être écarté

«Si l’assistance n’est pas renforcée, en particulier dans les secteurs de la santé et de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, une famine devrait se produire entre avril et juin 2023 dans le sud de la Somalie parmi les populations agropastorales des districts de Baidoa et Burhakaba, et parmi les populations déplacées dans la ville de Baidoa et à Mogadiscio», a souligné Jens Laerke.