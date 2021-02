Conflit : La famine fait des ravages auprès des enfants du Yémen

Selon l’ONU, la moitié des petits de moins de 5 ans vont souffrir de malnutrition en 2021. Beaucoup pourraient en mourir faute d’assistance humanitaire.

La petite Ahmadia, placée dans un camp, est âgée de 10 ans et ne pèse que 10 kilos.

La moitié des enfants de moins de cinq ans vont souffrir de malnutrition en 2021 dans le Yémen dévasté par la guerre, et des centaines de milliers d’entre eux pourraient en mourir faute d’assistance humanitaire suffisante, ont averti vendredi des agences onusiennes.

Le conflit qui ravage ce pays de la péninsule arabique, pauvre mais à la géographie stratégique, l’a déjà plongé dans la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU, avec des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et une population au bord de la famine.

2,3 millions d’enfants concernés

«La malnutrition aiguë menace la moitié des enfants de moins de cinq ans au Yémen en 2021», soit près de 2,3 millions d’enfants, ont prévenu l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). «Parmi eux, 400’000 devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère et pourraient mourir s’ils ne reçoivent pas un traitement urgent», ont-elles averti dans un communiqué commun, soit une hausse de 22% par rapport à 2020.