Colombie : La Farc enterre son sigle de guerre et change de nom

Les ex-Farc sont devenus dimanche le «Partido Comunes». Ils entendent ainsi changer leur image avant les élections législatives et présidentielle prévues en 2022.

L’ex-guérilla des Farc, transformée en organisation politique légale, a enterré son sigle de guerre et changé de nom, devenant le «Partido Comunes» (Parti des Communs, ndlr) dimanche à l’issue de sa deuxième assemblée depuis la signature de la paix en 2016.

«Nous sommes les Communs. C’est notre nouvelle image. À partir d’aujourd’hui, nous sommes le Parti des Communs et le parti de la paix, de la réconciliation et de l’amour pour la vie», a déclaré le porte-parole et ex-commandant guérillero Pastor Alape, sur Twitter.