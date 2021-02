Getty Images for NYFW: The Shows

On les compte sur les doigts d’une main, les créateurs qui présentent encore un vrai défilé devant un public physiquement présent. À cause de la crise sanitaire, la Fashion Week de New York, qui a commencé hier et se déroulera jusqu’à jeudi, est essentiellement une manifestation numérique.

Le styliste Jason Wu a dévoilé sa collection automne-hiver 2021-2022 hier à 17h (23h en Suisse) dans le quartier de Tribeca devant un panel d’invités triés sur le volet. L’événement était filmé et diffusé en direct. Le décor dans lequel les mannequins évoluaient reproduisait un magasin. Il y avait, çà et là, des brassées de fleurs disposées sur des étals ainsi que des paniers et des cageots remplis de fruits et légumes. On a aussi aperçu des étagères garnies de bouteilles, des monticules d’œufs et des miches de pain.