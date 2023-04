La Fashion Week fait un flop sur le métavers Decentraland

C’est la soupe à la grimace sur Decentraland, l’un des environnements immersifs les plus actifs. Très attendus, les quatre jours de la Fashion Week n’ont attiré que 27’000 «métaversiens»: C’est quatre fois moins que pour l’édition précédente. Il n’y a jamais eu plus d’un millier de visiteurs en même temps, a reconnu un porte-parole du métavers. De grandes marques comme Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger et autre Adidas avaient pourtant mis les grands moyens pour s’afficher.

Le marché immobilier de Decentraland est lui-même en pleine crise. Les volumes de transactions hebdomadaires tournent autour des 50’000 dollars par semaine, loin des volumes qui dépassaient le million de dollars par semaine jusqu'à la fin de 2021 et le début de 2022. «Seulement entre 20 et 30 personnes par semaine achètent et vendent des NFT fonciers sur Decentraland, selon l’expert Brad Kay interrogé par The Block. C'est vraiment inquiétant … le nombre de commerçants diminue depuis le début de 2022.»