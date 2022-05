Coronavirus: L’accès au vaccin de Johnson & Johnson limité aux Etats-Unis

Coronavirus : L’accès au vaccin de Johnson & Johnson limité aux États-Unis

L’agence américaine des médicaments a pris cette décision à cause des risques de graves thromboses associés au vaccin de Johnson & Johnson.

La FDA a déclaré avoir pris cette décision à cause des risques de graves thromboses (formation de caillots sanguins) associés au vaccin de «J&J». Pour cette même raison, la principale agence de santé publique du pays, les CDC, avait déjà recommandé en décembre aux Américains de se vacciner contre le Covid-19 avec Pfizer et Moderna, plutôt qu’avec Johnson & Johnson. Ces trois vaccins sont les seuls autorisés dans le pays.

«Un rôle à jouer»

L’agence a détaillé trois exemples de personnes pouvant encore recevoir le vaccin de Johnson & Johnson: les individus présentant un risque de fortes réactions allergiques (choc anaphylactique) à une injection de vaccin à ARN messager, comme Pfizer et Moderna, les personnes ayant un accès limité aux vaccins de Pfizer et Moderna pour des questions de disponibilité et enfin, les individus «ayant des inquiétudes personnelles à recevoir un vaccin à ARNm», et qui resteraient sans cela non vaccinés