Etats-Unis : La Fed campe sur ses positions: pour elle, la hausse des prix est transitoire

Alors que l’inflation s’accélère aux USA, la banque centrale américaine a décidé mercredi de maintenir ses taux dans la fourchette de 0 à 0,25%.

La Banque centrale américaine (Fed) voit les prix augmenter plus qu’attendu cette année, mais pense toujours qu’il s’agira d’un phénomène temporaire seulement, balayant les craintes d’une hausse durable des prix dans un contexte de croissance qui pourtant s’accélère.

Première hausse en 2023?

Les taux directeurs restent dans la fourchette de 0 à 0,25% dans laquelle ils avaient été abaissés en mars 2020, pour stimuler le crédit et donc la consommation.

En revanche, les membres du comité monétaire tablent désormais sur une première hausse des taux en 2023, et non plus 2024.