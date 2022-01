Etats-Unis – La Fed en ordre de bataille pour lutter contre l’inflation

États-Unis : La Fed en ordre de bataille pour lutter contre l’inflation

La Fed devrait très prochainement relever les taux directeurs, peut-être dès mars, afin de lutter contre l’inflation galopante aux États-Unis.

La banque centrale américaine est en train de fourbir ses armes pour agir contre l’inflation qui a déjoué tous les pronostics en se hissant aux États-Unis au plus haut depuis 1982, et dont la trajectoire pour 2022 divise les économistes.

Face à des prix qui ont grimpé de 7% en 2021, leur plus forte hausse en près de 40 ans, la puissante Réserve fédérale est donc sur le pied de guerre. Son arme: des taux directeurs, qu’elle s’apprête à relever plus vite que prévu, sans doute dès mars. L’objectif: renchérir le coût du crédit, et, par ricochet, faire reculer la consommation. «Nous avons un outil qui agit sur la demande, qui est le taux directeur», a souligné la future numéro 2 de la Fed, qui doit prendre ses fonctions en février.

Hausse de 0,25 point en mars

«L’inflation est restée plus forte et pendant plus longtemps qu’aucun d’entre nous ne le pensait», a souligné jeudi soir l’un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, sur la chaîne Bloomberg TV. «Les pressions inflationnistes diminueront au second semestre de cette année», a-t-il ajouté, tablant toujours sur 2,5% environ d’ici la fin de l’année.