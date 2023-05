Etats-Unis: La Fed envisage une pause dans les hausses de taux

Getty Images via AFP

Compris dans la fourchette de 0 à 0,25% pendant la pandémie, les taux se trouvent désormais compris entre 5,00 et 5,25%. (Image prétexte)

Une pause lors de la prochaine réunion, les 13 et 14 juin, «permettrait au comité d’observer plus de données avant de prendre des décisions sur l’ampleur» des hausses encore nécessaires, a déclaré mercredi l’un des gouverneurs de la Fed, Philip Jefferson.

Pour autant, les taux pourraient, si nécessaire, reprendre leur ascension lors des réunions suivantes, a souligné celui qui devrait prendre la vice-présidence de l’institution, après avoir été choisi par Joe Biden, et dans l’attente de sa confirmation par le Sénat. La Fed, depuis mars 2022, a relevé ses taux directeurs à 10 reprises. Compris dans la fourchette de 0 à 0,25% pendant la pandémie, ils se trouvent désormais compris entre 5,00 et 5,25%.

Cela conduit les banques à rehausser le coût des crédits qu’elles proposent aux ménages et aux entreprises, afin de desserrer la pression sur les prix. Les anticipations des marchés, elles, jouent au yo-yo: deux tiers des acteurs tablent désormais sur une pause en juin, contre un tiers seulement mardi, mais deux tiers les semaines précédentes, selon l’évaluation de CME Group.

Pause ou 11e hausse?

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, s’est lui aussi montré favorable mercredi à un maintien des taux à leur niveau lors de la prochaine réunion. «Je suis de plus en plus dans le camp montant de ceux qui pensent que nous devons éviter la hausse lors de cette réunion», a dit le responsable de cette antenne régionale, lors d’une conférence organisée par le NABE (National association for business economics).