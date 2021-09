États-Unis : La Fed exhorte le Congrès à relever le plafond de la dette

Les républicains refusent toujours de relever le plafond de la dette américaine, au risque de précipiter les États-Unis, mais pas seulement dans une grave crise financière.

Le plafond de la dette est le montant de dette à partir duquel le pays ne peut plus émettre de nouveaux emprunts pour se financer, ce qui l’empêche d’honorer ses paiements. «C’est d’une importance cruciale», a ainsi tonné Jerome Powell. «Ne pas le faire pourrait entraîner de graves réactions, de graves dommages à l’économie, sur les marchés financiers et ce n’est tout simplement pas quelque chose que nous pouvons, que nous devrions envisager», a-t-il mis en garde.

Opposition républicaine

Un défaut de paiement provoquerait un cataclysme financier mondial. Et la seule image de parlementaires dans l’impasse pourrait affecter les marchés et augmenter le coût des emprunts pour les États-Unis. Si tous s’accordent au Congrès sur ce sombre scénario, les deux partis sont farouchement opposés sur la façon de l’éviter.

«Cette fois, c’est différent»

Mais les démocrates sont eux-mêmes divisés sur les grands plans d’investissements qui engageraient un total de 3500 milliards de dollars (3250 milliards de francs) de dépenses. Pour le moment, le Trésor a essayé de gagner du temps en rognant sur les dépenses. Face à une échéance désormais à l’horizon et des républicains inflexibles, six anciens secrétaires au Trésor, cinq démocrates et un républicain, ont alerté à leur tour sur les conséquences économiques dans un courrier adressé aux responsables du Congrès.

«Même un défaut de paiement de courte durée pourrait menacer la croissance économique», écrivent-ils. «Il serait très dommageable de saper la confiance dans la solidité et le crédit des États-Unis, et ce dommage serait difficile à réparer», opinent-ils. Les deux partis ont continué mercredi de camper sur leur position.

«Ne jouez pas à la roulette russe»

Ainsi le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, qui avait plaidé en faveur d’une augmentation du plafond sous l’ancien président Donald Trump, a demandé aux démocrates d’endosser seuls cette décision. «Mon conseil au gouvernement démocrate, au président, à la Chambre et au Sénat: ne jouez pas à la roulette russe avec notre économie», a-t-il dit lors d’une conférence de presse. «Prenez vos responsabilités et relevez le plafond de la dette pour couvrir tout ce que vous avez fait, au cours de toute cette année».

Bernie Sanders, élu indépendant et figure progressiste majeure, a, lui, déploré l’attitude des républicains. «Je n’arriverais pas à comprendre, et je pense que les Américains non plus, que le parti républicain permette que la plus grande économie du monde se retrouve en défaut de paiement sur des prêts et de l’argent déjà dépensés, surtout dépensés sous l’administration Trump.»