La Fed reconnaît sa responsabilité dans la faillite de SVB et de Signature Bank

«Des décisions fortes étaient nécessaires»

Du côté de la FDIC, l’agence qui assure les dépôts bancaires dans une certaine limite, on admet que «rétrospectivement», on «aurait dû aller plus vite» et «avoir une communication plus efficace avec la direction de Signature Bank». La banque «aurait pu être plus mesurée dans sa croissance et mettre en place les pratiques nécessaires de gestion de risque, la FDIC aurait pour sa part dû mieux anticiper et être plus énergique dans sa supervision», reconnaît encore l’agence.