Etats-Unis: La Fed réfléchit à ralentir les hausses de taux

États-Unis : La Fed réfléchit à ralentir les hausses de taux

Le président de la Fed Jerome Powell s’est par ailleurs montré plus optimiste que quelques semaines plus tôt, sur la santé de l’économie américaine dans les mois à venir.

L’épisode des hausses du taux directeur de trois-quarts de point de pourcentage, bien supérieures à l’habituel quart de point, et qui n’avaient, avant le mois de juin, pas été utilisées depuis 1994, pourrait donc bientôt se clore. La prochaine réunion de la Fed est prévue les 13 et 14 décembre. Le président de la Fed s’est par ailleurs montré plus optimiste que quelques semaines plus tôt, sur la santé de l’économie américaine dans les mois à venir.