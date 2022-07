Etats-Unis : La Fed relève de nouveau ses taux directeurs de trois-quarts de points

Il s’agit de la quatrième hausse des taux consécutive de la banque centrale américaine, qui tente de juguler une inflation galopante.

L’économie américaine peut éviter la récession, a assuré Jerome Powel. AFP

La banque centrale américaine (Fed) a annoncé mercredi une quatrième hausse d’affilée de ses taux directeurs, les relevant de trois quarts de point de pourcentage pour les situer entre 2,25% et 2,50%, et prévoit de poursuivre ce mouvement face à l’inflation qui reste très élevée.

«De nouvelles hausses seront appropriées»

«Les récents indicateurs de dépenses et de production ont ralenti. Cependant, les créations d’emplois sont restées robustes ces derniers mois, et le taux de chômage est toujours bas», a commenté la Fed dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son comité monétaire (FOMC). Il s’agit de la quatrième hausse des taux consécutive: un quart de point en mars, un demi-point en mai, et de trois quarts de point en juin – sa plus forte hausse depuis 1994. «Le comité monétaire anticipe que de nouvelles hausses des taux directeurs seront appropriées», est-il précisé.

La banque centrale, qui procède habituellement par hausses d’un quart de point, a frappé fort, pour tenter de juguler une inflation qui a atteint en juin un nouveau record depuis plus de 40 ans, à 9,1% sur un an. Et le comité monétaire assure de nouveau être «très attentif aux risques d’inflation».

Décision prise à l’unanimité

L’objectif de ces hausses de taux est de rendre le crédit plus onéreux pour faire ralentir la consommation et l’investissement et, in fine, desserrer la pression sur les prix. La décision a été prise à l’unanimité des 12 membres votants. Le comité monétaire était au complet, sans siège vacant, pour la première fois depuis 2013.

La Fed espère réussir un «atterrissage en douceur» mais le ralentissement économique tant attendu pour faire baisser les prix pourrait s’avérer trop fort, ce qui pourrait peser sur le marché de l’emploi, voire précipiter la première économie du monde dans une récession. Les taux directeurs avaient été abaissés en urgence entre 0 et 0,25% en mars 2020, pour soutenir l’économie face à la crise du Covid-19, et sont restés dans cette fourchette jusqu’en mars dernier.

Nouvelle forte hausse des taux à prévoir Une nouvelle hausse des taux «inhabituellement élevée» pourrait être nécessaire lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine (Fed), en septembre, a averti mercredi son président Jerome Powell lors d’une conférence de presse. L’inflation est «beaucoup trop élevée» et le marché du travail «extrêmement tendu», a-t-il souligné. Il a cependant souligné que la décision de septembre «dépendra des données publiées d’ici là». L’économie américaine peut éviter la récession, a assuré Jerome Powel. «Nous n’essayons pas de provoquer une récession et nous ne pensons pas que nous en ayons besoin», a déclaré le président de la Fed. «Nous pensons qu’il est possible de faire ralentir l’inflation tout en maintenant un marché du travail solide», a-t-il ajouté.