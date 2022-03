Etats-Unis : La Fed relève ses taux directeurs pour la première fois depuis 2018

Le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, avait déclaré que l’institution ferait tout son possible pour empêcher l’inflation de s’enraciner, sans entraver la croissance.

Getty Images via AFP

La banque centrale américaine (Fed) a relevé mercredi ses taux d’intérêt pour faire face à une inflation jamais vue depuis 40 ans et susceptible d’empirer en raison de l’invasion russe en Ukraine.

Quasi unanimité

La décision de relever de 0,25 point de pourcentage les taux à court terme pour les porter entre 0,25% et 0,50%, a été prise quasiment à l’unanimité.

Seul, James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, a voté contre car il souhaitait une hausse plus forte (0,50 point de pourcentage).

La Réserve fédérale américaine note que l’activité économique et l’emploi ont continué de se renforcer depuis la dernière réunion des 25 et 26 janvier. Mais elle souligne que «l’inflation demeure élevée» avec la persistance d’une inadéquation entre l’offre et la demande.