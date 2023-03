La Fed relève ses taux, entre inflation et turbulences bancaires

La banque centrale américaine (Fed) a relevé, mercredi, son taux d’un quart de point, comme attendu, toujours préoccupée par l’inflation, et malgré des turbulences sur le secteur bancaire qui, a-t-elle averti, risquent de «peser» sur l’économie. Le principal taux directeur de la Fed se situe désormais dans une fourchette de 4,75 à 5%, au plus haut niveau depuis 2006, et l’institution prévoit des hausses supplémentaires.