États-Unis : La Fed s’apprête à relever ses taux d’un quart de point

Le FOMC devrait relever, pour la septième fois d’affilée, les taux, actuellement situés dans une fourchette de 4,25 à 4,50%. La décision sera annoncée dans un communiqué de presse publié mercredi à 14 h (20 h en Suisse), et le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse trente minutes plus tard.

Après plusieurs hausses inhabituellement élevées, d’un demi-point de pourcentage, et même de trois-quarts de points, la Fed devrait revenir à une hausse plus habituelle, d’un quart de point seulement, soit 25 points de base. Relever ainsi le taux directeur est «prudent compte tenu du ralentissement de l’inflation des salaires et des prix et des chiffres faibles de l’activité» économique, relève Steve Englander, responsable de la macroéconomie américaine pour Standard Chartered et ancien économiste à la Fed, dans une note.