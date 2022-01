Etats-Unis – La Fed songe à relever les taux d’intérêt plus tôt que prévu

États-Unis : La Fed songe à relever les taux d’intérêt plus tôt que prévu

La banque centrale américaine estime que le variant Omicron peut renforcer la hausse des prix dans les prochaines semaines et aggraver l’inflation.

«La plupart des participants ont noté qu’(…)il pourrait devenir justifié d’augmenter les taux directeurs plus tôt ou à un rythme plus rapide que ce (qu’ils) avaient prévu auparavant», indiquent les minutes de la réunion des 14 et 15 décembre. L’adjectif «transitoire», utilisé par les responsables de la Fed pour qualifier l’inflation depuis le début de la crise, avait été retiré du communiqué officiel et la Fed avait augmenté ses projections d’inflation.