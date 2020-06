Etats-Unis

La Fed table sur une chute du PIB de 6,5% en 2020

Ces prévisions sont les premières que publie la Réserve fédérale américaine depuis le début de la pandémie qui a précipité le pays dans l'une de ses pires crises.

La Réserve fédérale américaine continuera à utiliser ses outils et «agira comme il convient pour soutenir l'économie» (archives).

La Réserve fédérale a prévenu qu'elle allait laisser ses taux d'intérêt au plus bas pour un bon moment même si elle prévoit un rebond de l'économie dès l'année prochaine. Elle anticipe pour 2020 une baisse du PIB de 6,5%, avant un rebond de 5% en 2021 et une croissance plus modeste (3,5%), l'année suivante.