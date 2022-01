Tennis : La Fédération australienne fait part de ses «profonds regrets»

Tennis Australia a publié un communiqué ce mardi, au surlendemain de l’expulsion du pays de Novak Djokovic. «TA» déplore l’impact qu’a eue sur le tournoi cette saga politico-sanitaire.

«Il y a toujours des leçons à tirer et nous passerons en revue tous les aspects de notre préparation et de la mise en œuvre de nos programmes, comme nous le faisons chaque année, précise le communiqué. Ce processus commence toujours dès que les champions de l’Open d’Australie ont soulevé leur trophée», soit immédiatement après la fin du tournoi et un an avant l’édition suivante.