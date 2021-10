Football : La Fédération serbe s'attaque à Shaqiri

La FSS a envoyé un communiqué où elle s'attaque de façon lunaire à Xherdan Shaqiri, à la suite de l'incident constaté en fin de match, samedi à Genève.

«Nous préparons actuellement une lettre de protestation que nous enverrons à la FIFA dans la journée, est-il écrit sur le site de la Fédération serbe. Nous exigerons une réaction urgente et les sanctions les plus strictes contre Shaqiri pour avoir promu l'organisation terroriste criminelle «UCK» lors d'une déclaration aux médias.»

Sur les images, on voit pourtant clairement que le Bâlois est particulièrement gêné par cette intrusion, alors qu'il donnait une interview à la RSI. Dimanche, l'Association suisse de football avait fustigé l'envahisseur, qui a dans la foulée été interdit de stade. «Il est inacceptable que des personnes veuillent utiliser des stades de football, et dans ce cas l'interview d'un joueur après un match, à des fins de propagande politique. Xherdan Shaqiri a réagi de manière exemplaire, est resté calme et n'a pas réagi», a tweeté l’ASF dans l’après-midi.