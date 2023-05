Canton de Vaud: La Fédération syndicale SUD balaie la proposition sur les salaires

Des grèves et des manifs pour la pleine indexation

Pour rappel, c’est le taux d’indexation retenu par les autorités vaudoises qui avait fait éclater le conflit social, au début de l’hiver. Ce taux s’élevait à 1,4% d’augmentation de salaire pour les employés du secteur public et parapublic, soit bien en dessous de l’inflation et des autres cantons. Plusieurs grèves et manifestations s’en sont suivies, avec jusqu’à 10’000 personnes dans les rues de Lausanne pour réclamer la pleine indexation.