France : La femme d’Adrien Quatennens sort du silence et l’accable

L’épouse du député La France insoumise dénonce des «colères», des «crises» et «des violences physiques et morales» de sa part depuis «plusieurs années».

Alors qu’Adrien Quatennens doit comparaître le 13 décembre pour avoir giflé son épouse, celle-ci est sortie de sa réserve mercredi et a donné sa version des faits. «Cela fait plusieurs années que je subis ses colères, ses crises, des violences physiques et morales. Au cours de ces dernières années, j’ai voulu le divorce à trois reprises, à chaque fois sous la pression je suis revenue en arrière», a assuré Céline Quatennens, dans un communiqué dont l’authenticité a été confirmée par son avocat.

Adrien Quatennens a reconnu le 18 septembre des violences à l’encontre de son épouse et n’a plus siégé à l’Assemblée nationale depuis. Le député de La France insoumise (LFI) doit être entendu le 13 décembre à huis clos par un procureur dans une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. «Face aux déclarations de Monsieur Quatennens arguant médiatiquement «d’une seule gifle dans un contexte d’extrême tension et d’agressivité mutuelle», je ne peux rester dans le silence face à des propos que j’estime mensongers», a développé Céline Quatennens.